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В Екатеринбурге оштрафовали любителя покататься на авто по трамвайным рельсам

20.13 Пятница, 29 декабря 2023
Стоп-кадр видео из соцсетей
Несколько дней назад по екатеринбургским сегментам соцсетей разошлось короткое видео, сильно разозлившее уральцев. На нём были запечатлены вопиющие нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Неизвестный водитель легкового автомобиля «ВАЗ», чтобы обойти дорожную пробку, поехал по трамвайным рельсам (нарушение, к сожалению, не такое редкое для Екатеринбурга). Когда возмущённые пешеходы попытались перегородить торопыге дорогу, он продолжил движение, сбив одного из граждан. Но и это его не остановило. Напротив, он поспешил скрыться с места происшествия.

Госавтоинспекция без внимания происшествие не оставила. Было выяснено, что запечатлённый на видео инцидент произошёл на улице Вильгельма де Геннина. А сегодня стало известно, что личность нарушителя не только установили, но и успели его оштрафовать за содеянное. Водителем автомобиля «ВАЗ 2109» оказался 22-летний житель Екатеринбурга. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. По первому протоколу молодой человек оштрафован на полторы тысячи рублей, а по второму — на 800 рублей.

Но неприятности на этом для водителя «ВАЗа» не закончились. Сейчас правоохранительные органы разыскивают человека, которого молодой нарушитель «подцепил» бампером своей машины. Так что, впереди разбирательства за наезд на пешехода и за бегство с места ДТП.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:51 Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
17:32 Синоптики предупреждают о морозах в предновогодние выходные в Свердловской области
17:14 В Екатеринбурге заработали 18 новых станций для зарядки электромобилей
16:40 В Екатеринбурге утвердили планировку «ВИЗа-Правобережного»
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13:33 Дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте в Свердловской области
13:10 В Екатеринбурге в преддверии новогодних праздников преобразился «Покровский пассаж»
12:35 Для свердловских детей хотят разработать «научные детские площадки»
12:06 В преддверии Нового года в Екатеринбурге вырос спрос на бани и сауны
11:24 Орлов пообещал екатеринбуржцам бесплатные парковки в праздники
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