Свердловских дорожников обязали возместить ремонт разбитой в ДТП иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 400 тысяч рублей обязал заплатить суд АО «Свердловскавтодор». Это суммой дорожники должны покрыть ущерб за разбитую в прошлом ноябре машину и расходы её владельца на услуги юриста и экспертов.Иск владельца побитого «Ниссана» рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В материалах дела описывались обстоятельства аварии, произошедшей в ноябре прошлого года. В том ДТП на автодороге между селом Грязновским и городом Асбест столкнулись две иномарки — «Ниссан» истца и «Тойота Хайлюкс». Сотрудники ГИБДД при осмотре места происшествия даже не стали составлять протокол на владельца «Ниссана», который при беглом взгляде казался виновником аварии: слишком уж серьёзные недостатки дорожного полотна были ими выявлены. Госавтоинспекторы обнаружили на загородной дороге гололёд и колею, и пришли к выводу, что именно плохое обслуживание данного участка автотрассы привели к столкновению машин.Истец просил взыскать с акционерного общества «Свердловскавтодор» 773 300 рублей, в которые оценили эксперты ущерб, нанесённый автомобилю. Суд, однако, счёл, что частично вина водителя в прошлогоднем ДТП всё же была — он мог ехать по скользкой дороге с меньшей скоростью. В связи с этим, иск водителя удовлетворили, вот только требуемую им сумму сократили вдвое, до 386 650 рублей. «Свердловскавтодор» обязали также выплатить 20 тысяч рублей на оплату услуг юриста и 6 тысяч рублей на услуги эксперта.