Возрастное ограничение 18+
На улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге автомобиль вылетел на трамвайные пути
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной на трамвайные пути, по которым с недавних пор в Академический район ездит трамвай 1-го маршрута, повредив ограждение, вылетела Honda.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за аварии в 09.06 было задержано движение трамваев перед остановкой Академика Бардина в сторону кольца на Волгоградской.
Пассажиры 1-го трамвая явно не были готовы ждать, когда машину уберут с путей, поэтому решили сделать это самостоятельно. Горожане своими силами сдвинули Honda и освободили трамвайную линию.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за аварии в 09.06 было задержано движение трамваев перед остановкой Академика Бардина в сторону кольца на Волгоградской.
Пассажиры 1-го трамвая явно не были готовы ждать, когда машину уберут с путей, поэтому решили сделать это самостоятельно. Горожане своими силами сдвинули Honda и освободили трамвайную линию.
«В 09.30 движение восстановлено. Машину помогли убрать горожане. Задержка составила 24 минуты»,
– сообщили в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
25 декабря 2023
25 декабря 2023