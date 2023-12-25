На улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге автомобиль вылетел на трамвайные пути





– сообщили в мэрии. «В 09.30 движение восстановлено. Машину помогли убрать горожане. Задержка составила 24 минуты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной на трамвайные пути, по которым с недавних пор в Академический район ездит трамвай 1-го маршрута, повредив ограждение, вылетела Honda.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за аварии в 09.06 было задержано движение трамваев перед остановкой Академика Бардина в сторону кольца на Волгоградской.Пассажиры 1-го трамвая явно не были готовы ждать, когда машину уберут с путей, поэтому решили сделать это самостоятельно. Горожане своими силами сдвинули Honda и освободили трамвайную линию.