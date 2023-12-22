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Смертельная авария произошла на Серовском тракте с участием пенсионера
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 28 декабря, в 17.45 в Свердловской области на 82-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель Mazda сбил 85-летнего пенсионера.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном УГИБДД, пожилой мужчина хотел перейти через дорогу, но угодил под колёса иномарки. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи.
Отмечается, что авария произошла вне населённого пункта. На одежде у погибшего не было светоотражающих элементов.
По словам водителя, он ехал ехало со скоростью 80 километров в час. Пенсионера на дороге он увидел не сразу. Из-за условий плохой видимости, силуэт пожилого человека на проезжей части он заметил лишь когда до него оставалось 5-10 метров. Но было уже слишком поздно.
По данным ГИБДД, водитель Mazda за 27 лет вождения привлекался к административной ответственности 167 раз, из которых 125 имеют неоплаченный штраф. В отношении мужчины был составлены материалы за несвоевременную оплату.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном УГИБДД, пожилой мужчина хотел перейти через дорогу, но угодил под колёса иномарки. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи.
Отмечается, что авария произошла вне населённого пункта. На одежде у погибшего не было светоотражающих элементов.
По словам водителя, он ехал ехало со скоростью 80 километров в час. Пенсионера на дороге он увидел не сразу. Из-за условий плохой видимости, силуэт пожилого человека на проезжей части он заметил лишь когда до него оставалось 5-10 метров. Но было уже слишком поздно.
По данным ГИБДД, водитель Mazda за 27 лет вождения привлекался к административной ответственности 167 раз, из которых 125 имеют неоплаченный штраф. В отношении мужчины был составлены материалы за несвоевременную оплату.
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