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Прокуратура начала проверку по факту инцидента в екатеринбургском ТЦ, где ребёнку зажевало ногу на эскалаторе

16.29 Четверг, 28 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту сегодняшнего инцидента в торговом центре, где пятилетнему мальчику зажевало ногу в механизме эскалатора.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания граждан, в том числе при эксплуатации эскалатора»,

– говорится в сообщении ведомства.


По начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у мальчика закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. С его слов, есть опасения, что медикам придётся ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги.

«Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы избежать такой крайней меры»,

– заявил полковник.


В свердловском Минздраве информацию подтвердили, заявив, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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