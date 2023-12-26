Прокуратура начала проверку по факту инцидента в екатеринбургском ТЦ, где ребёнку зажевало ногу на эскалаторе





– говорится в сообщении ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания граждан, в том числе при эксплуатации эскалатора»,





– заявил полковник. «Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы избежать такой крайней меры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту сегодняшнего инцидента в торговом центре, где пятилетнему мальчику зажевало ногу в механизме эскалатора.По начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у мальчика закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. С его слов, есть опасения, что медикам придётся ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги.В свердловском Минздраве информацию подтвердили, заявив, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.