Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку по факту инцидента в екатеринбургском ТЦ, где ребёнку зажевало ногу на эскалаторе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту сегодняшнего инцидента в торговом центре, где пятилетнему мальчику зажевало ногу в механизме эскалатора.
По начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у мальчика закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. С его слов, есть опасения, что медикам придётся ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги.
В свердловском Минздраве информацию подтвердили, заявив, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания граждан, в том числе при эксплуатации эскалатора»,
– говорится в сообщении ведомства.
По начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у мальчика закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. С его слов, есть опасения, что медикам придётся ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги.
«Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы избежать такой крайней меры»,
– заявил полковник.
В свердловском Минздраве информацию подтвердили, заявив, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На одной из строек в Екатеринбурге разбился рабочий
21 декабря 2023
21 декабря 2023