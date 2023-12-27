Между линиями «Таганский ряд» и «Кузнецова» в Екатеринбурге встали трамваи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Транспортный коллапс в Екатеринбурге оказался настолько серьёзным, что сегодня пресс-служба администрации города подключилась к решению проблемы. Подключилась в своей сфере — информационной.По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, в 17:41 исчезло напряжение на трамвайной линии Черниговская-Лукиных-Сварщиков-Машиностроителей. Движение трамваев задержано от узла «Таганский ряд» до узла «Кузнецова». Таким образом, к снежным завалам на улицах города, как основной причине дорожных пробок, этим вечером добавилась ещё и авария на сети, питающей трамвайные линии. Её уже устраняют аварийные бригады.Ранее пресс-служба мэрии опубликовала информацию о том, что осадки побили двадцатилетний рекорд. Прежний рекорд был установлен в 2002 году. Статистический максимум превышен вдвое, и приближается к 20 миллиметрам водного столба. Это заставило городские службы усиленно трудиться даже ночью. С улиц города ими было вывезено 5420 тонн снега.