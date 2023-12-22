Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на Серовском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на Серовском тракте пассажирский рейсовый автобус, ехавший из Тюмени в Краснотурьинск, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель автобуса.Столкновение произошло на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным, автобус врезался в попутный грузовик. В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, рассказали в ГИБДД.Обстоятельства ДТП выясняются.По данным свердловского Минздрава, в момент ДТП на Серовском тракте в автобусе было 18 человек, включая водителя. Ведомство сообщает об одном погибшем и шести пострадавших, четверо из которых доставлены в Демидовскую городскую больницу и ещё два в Нижнетагильскую городскую больницу №4.