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Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на Серовском тракте пассажирский рейсовый автобус, ехавший из Тюмени в Краснотурьинск, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель автобуса.
Столкновение произошло на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным, автобус врезался в попутный грузовик. В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, рассказали в ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
По данным свердловского Минздрава, в момент ДТП на Серовском тракте в автобусе было 18 человек, включая водителя. Ведомство сообщает об одном погибшем и шести пострадавших, четверо из которых доставлены в Демидовскую городскую больницу и ещё два в Нижнетагильскую городскую больницу №4.
Столкновение произошло на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным, автобус врезался в попутный грузовик. В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, рассказали в ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
По данным свердловского Минздрава, в момент ДТП на Серовском тракте в автобусе было 18 человек, включая водителя. Ведомство сообщает об одном погибшем и шести пострадавших, четверо из которых доставлены в Демидовскую городскую больницу и ещё два в Нижнетагильскую городскую больницу №4.
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