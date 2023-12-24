Свердловское УГИБДД просить водителей быть осторожными из-за сильного снегопада





– говорится в сообщении регионального УГИБДД. «Непогода может привести к возникновению дорожных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим и отказаться от опасных манёвров, резких торможений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В УГБИДД по Свердловской области призвали водителей к осторожному вождению из-за сложной дорожной обстановки после сильного снегопада.В пресс-группе также рекомендуют отказываться от дальних поездок, особенно неопытным водителям.Там так же подчеркнули, что при возникновении сложной ситуации на дороге все участники движения могут круглосуточно обращаться в дежурную часть полиции по телефонам «02» или «102».