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Свердловское УГИБДД просить водителей быть осторожными из-за сильного снегопада
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В УГБИДД по Свердловской области призвали водителей к осторожному вождению из-за сложной дорожной обстановки после сильного снегопада.
В пресс-группе также рекомендуют отказываться от дальних поездок, особенно неопытным водителям.
Там так же подчеркнули, что при возникновении сложной ситуации на дороге все участники движения могут круглосуточно обращаться в дежурную часть полиции по телефонам «02» или «102».
«Непогода может привести к возникновению дорожных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим и отказаться от опасных манёвров, резких торможений»,
– говорится в сообщении регионального УГИБДД.
В пресс-группе также рекомендуют отказываться от дальних поездок, особенно неопытным водителям.
Там так же подчеркнули, что при возникновении сложной ситуации на дороге все участники движения могут круглосуточно обращаться в дежурную часть полиции по телефонам «02» или «102».
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