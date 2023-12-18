Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение





– говорится в сообщении «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 на 160 км произошло ДТП! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в 11.25, в Свердловской области около Ачита на Пермском тракте столкнулись три автомобиля. В результате ДТП движение на трассе оказалось полностью перекрыто.Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.