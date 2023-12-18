Возрастное ограничение 18+
Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение
Фото: «Уралуправтодор»
Сегодня утром, в 11.25, в Свердловской области около Ачита на Пермском тракте столкнулись три автомобиля. В результате ДТП движение на трассе оказалось полностью перекрыто.
Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.
«Внимание! На автодороге Р-242 на 160 км произошло ДТП! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!»,
– говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах из-за ледяного дождя в Свердловской области
24 декабря 2023
24 декабря 2023
Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла
18 декабря 2023
18 декабря 2023