Кроссовер екатеринбургского судьи сгорел в столице Урала

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Кулибина ночью сгорел кроссовер Hyundai Creta. Автомобиль мог принадлежать судье Чкаловского районного суда Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источник.По данным МЧС, кроме корейского кроссовера пострадал ещё и рядом стоящий автомобиль.«На площади двух квадратных метров повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta; повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. Пожар потушен в течение трех минут», – цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу МЧС.По данным издания, было установлено, что автомобиль сгорел в результате поджога. Сообщается, что уголовное дело будет скоро возбуждено.