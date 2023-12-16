Возрастное ограничение 18+
Кроссовер екатеринбургского судьи сгорел в столице Урала
В Екатеринбурге на улице Кулибина ночью сгорел кроссовер Hyundai Creta. Автомобиль мог принадлежать судье Чкаловского районного суда Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источник.
По данным МЧС, кроме корейского кроссовера пострадал ещё и рядом стоящий автомобиль.
«На площади двух квадратных метров повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta; повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. Пожар потушен в течение трех минут», – цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу МЧС.
По данным издания, было установлено, что автомобиль сгорел в результате поджога. Сообщается, что уголовное дело будет скоро возбуждено.
По данным МЧС, кроме корейского кроссовера пострадал ещё и рядом стоящий автомобиль.
«На площади двух квадратных метров повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta; повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. Пожар потушен в течение трех минут», – цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу МЧС.
По данным издания, было установлено, что автомобиль сгорел в результате поджога. Сообщается, что уголовное дело будет скоро возбуждено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».