В Екатеринбурге разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге произошла дорожная авария, в результате которой маленький ребёнок оказался в больнице. Виновник происшествия сбежал и сейчас разыскивается полицией.Пятничное ДТП случилось без пяти минут полночь на улице Бисертской. Там, возле дома №130, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Ехавший в одной из машин — в «Ладе Ларгусе» — 4-летний малыш получил травмы, из-за которых его пришлось везти не домой, а к врачам. Ситуация могла быть ещё хуже, если бы ребёнка не перевозили с соблюдением правил, на заднем пассажирском сидении, в специальном детском кресле.Иномарка «Ренж Ровер», водитель которой и въехал в зад «Ладе», с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает свидетелей этого ДТП и самого беглого водителя. Информацией можно делиться по телефону +7 (999) 563- 43-34 или обратиться по адресу: Екатеринбург, улица Новинская, 13, кабинет №10.