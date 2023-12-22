На Уралмаш вернулся свет. Но не на весь

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аварийщики устранили последствия аварии на электросетях, из-за которой во тьму погрузилась большая часть микрорайона Уралмаш, сообщили корреспонденту «Вечерних ведомостей» в компании «Россети Урал». Света не было не только в жилых домах. Авария затронула некоторые предприятия и организации, а на улицах работали не все светофоры.Отсутствие света наблюдалось на проспекте Космонавтов, на улицах Победы и Бакинских Комиссаров, в районе Белой башни. В общей сложности без электроснабжения пятничным вечером осталось около восьми десятков домов Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Произошло это из-за технологического нарушения в распределительной сети. Вернуть электричество в дома удалось благодаря перераспределению подачи его через резервные схемы.Правда, свет, как пишут читатели «Вечерних ведомостей», вернулся не во все дома — в районе пересечения улиц Бакинских комиссаров и Кировградской электричества до сих пор нет, передают читатели veved.ru, и высылают фотографии домов со сплошными тёмными окнами.