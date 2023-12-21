В домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга погас свет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С наступлением вечера во тьму погрузились многие дома Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. И вовсе не потому, что их обитатели экономят электричество — ситуация аварийная.Отсутствие электроэнергии замечено в домах по проспекту Космонавтов и на улице Победы. Причины аварии пока не оглашаются, но известно, что на линии над устранением неполадок уже работают специалисты. Поступление электроэнергии во все дома района обещают восстановить в течение двух часов.