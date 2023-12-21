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В домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга погас свет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
С наступлением вечера во тьму погрузились многие дома Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. И вовсе не потому, что их обитатели экономят электричество — ситуация аварийная.
Отсутствие электроэнергии замечено в домах по проспекту Космонавтов и на улице Победы. Причины аварии пока не оглашаются, но известно, что на линии над устранением неполадок уже работают специалисты. Поступление электроэнергии во все дома района обещают восстановить в течение двух часов.
Отсутствие электроэнергии замечено в домах по проспекту Космонавтов и на улице Победы. Причины аварии пока не оглашаются, но известно, что на линии над устранением неполадок уже работают специалисты. Поступление электроэнергии во все дома района обещают восстановить в течение двух часов.
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