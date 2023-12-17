Ученик старшего класса сысертской школы добровольно ушёл из жизни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несколько дней назад в городе Сысерть Свердловской области был найден мёртвым ученик 11-го класса одной из местных школ. Всё указывает на то, что подросток расстался с жизнью по собственному желанию.Трагедия в Сысерти произошла в среду, 20 декабря. По информации помощника уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Юрия Демина, который и предал этот случай гласности, погибший юноша учился в школе №1. О нём сообщается так же, что после развода родителей подростка, как и его младшего брата, мама воспитывала сама. Семья считалась благополучной, внимание органов опеки и тем более правоохранительных органов не привлекала.Официальной информации о причинах такого радикального поступка нет. Заявляется только, что подросток пошёл на самоубийство по личным причинам.