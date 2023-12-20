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В доме на Сортировке в Екатеринбурге полопались трубы
Фото: «Инцидент Екатеринбург» / vk.com
Жители дома на Билимбаевской, 39 в Екатеринбурге обвинили управляющую компанию в халатности из-за того, что в их доме полопались трубы.
Как рассказала жительница дома сообществу «Инцидент Екатеринбург», в период сильных морозов в одной из квартир меняли радиатор. Для этого приходивший к ним сантехник выключал циркуляцию во всех стояках теплоснабжения. Однако включить обратно её он забыл. В итоге c приходом потепления стали лопаться трубы.
По словам девушки, жильцы неоднократно обращались к управляющей компании по этому вопросу, но там якобы никак на их обращения не реагировали, сразу закрывая заявки.
Как рассказала жительница дома сообществу «Инцидент Екатеринбург», в период сильных морозов в одной из квартир меняли радиатор. Для этого приходивший к ним сантехник выключал циркуляцию во всех стояках теплоснабжения. Однако включить обратно её он забыл. В итоге c приходом потепления стали лопаться трубы.
По словам девушки, жильцы неоднократно обращались к управляющей компании по этому вопросу, но там якобы никак на их обращения не реагировали, сразу закрывая заявки.
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