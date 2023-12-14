При пожаре в коллективном саду Сысертского района погибла женщина





– сказали в СК. «В рамках процессуальной проверки проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливаются и опрашиваются очевидцы трагического инцидента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в одном из коллективных садов Сысертского района произошёл пожар, который унёс жизнь 74-летней женщины. По факту её гибели Следственный комитет организовал проверку.Сообщается, что в пожаре также пострадал её 48-летний сын – ему удалось спастись. По предварительным данным, мужчина находился на втором этаже, а его мама – на первом. Когда он проснулся, дом уже был охвачен огнём, поэтому мужчина сразу эвакуировался через окно, не успев принять меры к спасению матери. Её тело спасатели обнаружили среди обломков дома.По данным МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.02, локализовали огонь в 00.34 и потушили в 01.20. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре спецмашины и 14 огнеборцев.