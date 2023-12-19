Попавший в ДТП в Екатеринбурге водитель Chrysler скончался в больнице





– сказали в пресс-группе.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует водителям, перед тем как сесть за руль, прислушиваться к своему самочувствию и в случае недомогание лучше отложить поездку. Если усталость застала в пути, следует незамедлительно остановить автомобиль и отдохнуть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 20 декабря, около 13.00 в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла жуткая авария со смертельным исходом. В результате столкновения один из участников ДТП попал в больницу, где спустя два часа скончался.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель Chrysler ехал со стороны Верхней Пышмы в сторону улицы Шефской. В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, где он вскоре скончался.Установлено, что за 24 года вождения водитель Chrysler нарушал правила дорожного движения лишь два раза. Госавтоинспекторы предполагают, что мужчина отвлекся от дороги из-за того, что мог почувствовать себя плохо.