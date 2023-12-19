На одном из перекрёстков Екатеринбурга в ДТП пострадала случайная прохожая

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многочисленные трагические случаи постепенно приучают к тому, что даже при переходе дороги на разрешающий сигнал светофора или по «зебре» нужно быть предельно осторожными — лихач может настигнуть и в таком случае. Но всё чаще прохожих сбивают даже до того, как они ступили на проезжую часть. Подобное произошло сегодня в Екатеринбурге.Молодая девушка перемещалась по микрорайону Втузгородок. Достигнув перекрёстка улиц Блюхера и Мира, она остановилась в ожидании «зелёного» сигнала. В этот момент её сбила легковая машина. Удар получился сильным, по свидетельству очевидцев девушку прижало автомобилем к дереву. Пострадавшую с места происшествия увезли в больницу.Официальной информации о происшествии во Втузкгородке пока нет. Известно только, что в ДТП участвовало минимум два легковых автомобиля. По имеющимся данным, опубликованным телеграм-каналом «Инцидент Екатеринбург», можно предположить, что во время движения через перекрёсток Блюхера-Мира один из водителей не уступил другому дорогу. Столкновение привело к тому, что один из автомобилей выбросило с проезжей части на тротуар, где не посчастливилось оказаться девушке. Подробности — в том числе, тяжесть полученных прохожей травм, — уточняются.