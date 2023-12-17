Пожилую супружескую пару спасли из огня в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вспыхнувшем частном доме на одной из улиц Каменска-Уральского едва не погибли два пенсионера. Из огня их вывели представители «Росгвардии», которые первыми заметили пожар.Несколько дней назад машина «Росгвардии» патрулировала территорию Каменска-Уральского, когда на улице Красноармейской сидевшие в ней полицейские заметили горящий частный дом. Росгвардейцы остановились и сообщили о пожаре оператору ЕДДС. На этом они не посчитали свой долг выполненным, а бросились проверять, нет ли в пылающем здании людей.И действительно, в горящем здании обнаружились люди — пожилые хозяева дома. Росгвардейцы выбили дверь и вывели на улицу двух стариков 69 лет и 71 года. Таким образом, пенсионеры, рисковавшие задохнуться в дыму или погибнуть под обрушившейся крышей, были спасены.К моменту, когда к дому подоспели пожарные расчёты, огнём была охвачена вся кровля. Огнеборцы принялись воевать с пламенем, а росгвардейцы продолжили патрулирование города. Управление Росгвардии по Свердловской области называет фамилии трёх героев: это прапорщик полиции Роман Сажаев, сержант полиции Иван Морозов и младший сержант Арсений Безукладников.