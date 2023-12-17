В Свердловской области два грузовика переехали сидевшую на трассе женщину





– рассказали в ГИБДД. «Впоследствии в этом месте из Челябинска в направлении Дегтярска проехала колонна грузовых автомашин, две из которых около 23.59 на 16-м километре автодороги допустили наезд на сидящего на проезжей части пешехода»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 16-м километре трассы Ревда – Дегтярск – Курганово под колесами двух грузовиков оказалась екатеринбурженка, которая планировала навестить свою маму, живущую в Дегтярске.ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на 18 декабря.По данным УГИБДД по региону, женщина ехала к своей матери на рейсовом автобусе, но не сумела, со слов его водителя, сдержать себя от скандала. Она, как утверждается, употребляла спиртное, ругалась с другими пассажирами и периодически просила остановить транспорт. В какой-то момент женщина якобы попыталась справить нужду прямо в салоне автобуса, и тогда водитель решил её высадить на дороге. Вероятно, там дама и осталась.В результате женщина скончалась на месте происшествия.Водители грузовиков покинули место аварии, но позже сообщили о случившемся. В начале оба водителя причастность к происшествию отрицали, но потом все-таки сознались в содеянном.