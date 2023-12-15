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В Нижнем Тагиле пенсионерка угодила в больницу после встречи с Hyundai на «зебре»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле в результате ДТП в больницу попала 71-летняя местная жительница. Авария произошла вчера, 18 декабря, около 19.40 напротив дома №21 по улице Вагоностроителей на нерегулируемой «зебре».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пенсионерка хотела перейти через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда к ней уже приближался Hyundai. По словам 35-летнего водителя иномарки, женщина выбежала на дорогу неожиданно, из-за чего он не успел вовремя сбавить скорость и допустил наезд.
Отмечается, что пожилая дама была одета в темную одежду без световозвращающих элементов.
Автоинспекторы также установили, что водитель с 15-летним стажем вождения только за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пенсионерка хотела перейти через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда к ней уже приближался Hyundai. По словам 35-летнего водителя иномарки, женщина выбежала на дорогу неожиданно, из-за чего он не успел вовремя сбавить скорость и допустил наезд.
Отмечается, что пожилая дама была одета в темную одежду без световозвращающих элементов.
Автоинспекторы также установили, что водитель с 15-летним стажем вождения только за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз.
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