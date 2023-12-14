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Автобус столкнулся с погрузчиком под Нижним Тагилом
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
В Свердловской области продолжается «эстафета» дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. Сегодня такое ДТП случилось на дороге между Нижним Тагилом и Усть-Уткой.
Столкновение рейсового автобуса с дорожной спецтехникой произошло в 17 километрах от Нижнего Тагила. Предварительно виновником ДТП называют водителя автобуса, перевозившего десяток пассажиров рейсом №1060Б. Следуя из таёжной деревни Усть-Утка он, приближаясь, к Нижнему Тагилу, видимо, слишком поторопился и не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди него фронтального погрузчика.
Сообщается об одном пострадавшем в столкновении. Это пассажир автобуса. Его пришлось отвезти на машине «Скорой помощи» в больницу. Характер полученных им травм пока не известен.
Столкновение рейсового автобуса с дорожной спецтехникой произошло в 17 километрах от Нижнего Тагила. Предварительно виновником ДТП называют водителя автобуса, перевозившего десяток пассажиров рейсом №1060Б. Следуя из таёжной деревни Усть-Утка он, приближаясь, к Нижнему Тагилу, видимо, слишком поторопился и не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди него фронтального погрузчика.
Сообщается об одном пострадавшем в столкновении. Это пассажир автобуса. Его пришлось отвезти на машине «Скорой помощи» в больницу. Характер полученных им травм пока не известен.
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