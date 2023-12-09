Возрастное ограничение 18+
Беспокойная бабуля из Верхней Салды «развлекла» соседей ночным пожаром
Фото: Вечерние Ведомости
В ночь с субботы на воскресенье пожар вспыхнул в одном из жилых строений Верхней Салды. И хоть подоспевшие пожарные с возгоранием справились быстро, жителям дома спокойней не стало.
Ночной пожар в Верхней Салде возник на балконе верхнего, третьего этажа дома №8 по улице Карла Либкнехта. На место происшествия по вызову случайного прохожего прибыли специалисты пожаротушения Пожарно-спасательной част № 33. Уже в 01:20 часа ночи от огня не осталось ни следа, огнеборцы покинули горевший дом, а жильцы разбрелись по своим квартирам. Вот только спокойный сон к ним в ту ночь не вернулся, впрочем, как и в следующую.
Дело в том, что загорелось на балконе квартиры, где живёт очень беспокойная пожилая дама. По словам соседей, она постоянно устраивает им «развлечения»: она то ругается с ними по мелочам, то стучит посреди ночи по батареям. В воскресную ночь её «развлечения» приняли совсем уж опасный поворот и теперь жители дома не смыкают глаз в ожидании, что в следующий раз старушка подпалит дом так, что потушить никто не успеет.
По информации одного из соседей беспокойной старушки, женщина состоит на учёте в психдиспансере с 2016 года. На улицу она не выходит, так как родственники запирают её и без присмотра никуда не выпускают. Навещает пожилую женщину дочь, но и она на жалобы и просьбы как-то «обезвредить» родительницу отвечает агрессивно. Судя по горячему обсуждению воскресного ночного пожара в соцсети «ВКонтакте», проблема неадекватных жителей многоквартирных домов весьма остра. Комментаторы подтверждают, что в подобных случаях сложно рассчитывать на какую-то помощь со стороны административных и правоохранительных органов, равно как и от врачей. Доказать, что человек представляет общественную угрозу, равно, как и добиться размещения его в специализированные учреждения, бывает очень сложно.
Ночной пожар в Верхней Салде возник на балконе верхнего, третьего этажа дома №8 по улице Карла Либкнехта. На место происшествия по вызову случайного прохожего прибыли специалисты пожаротушения Пожарно-спасательной част № 33. Уже в 01:20 часа ночи от огня не осталось ни следа, огнеборцы покинули горевший дом, а жильцы разбрелись по своим квартирам. Вот только спокойный сон к ним в ту ночь не вернулся, впрочем, как и в следующую.
Дело в том, что загорелось на балконе квартиры, где живёт очень беспокойная пожилая дама. По словам соседей, она постоянно устраивает им «развлечения»: она то ругается с ними по мелочам, то стучит посреди ночи по батареям. В воскресную ночь её «развлечения» приняли совсем уж опасный поворот и теперь жители дома не смыкают глаз в ожидании, что в следующий раз старушка подпалит дом так, что потушить никто не успеет.
По информации одного из соседей беспокойной старушки, женщина состоит на учёте в психдиспансере с 2016 года. На улицу она не выходит, так как родственники запирают её и без присмотра никуда не выпускают. Навещает пожилую женщину дочь, но и она на жалобы и просьбы как-то «обезвредить» родительницу отвечает агрессивно. Судя по горячему обсуждению воскресного ночного пожара в соцсети «ВКонтакте», проблема неадекватных жителей многоквартирных домов весьма остра. Комментаторы подтверждают, что в подобных случаях сложно рассчитывать на какую-то помощь со стороны административных и правоохранительных органов, равно как и от врачей. Доказать, что человек представляет общественную угрозу, равно, как и добиться размещения его в специализированные учреждения, бывает очень сложно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
09 декабря 2023
09 декабря 2023
Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
17 декабря 2023
17 декабря 2023
В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
13 декабря 2023
13 декабря 2023