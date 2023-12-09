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На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем на перекрестке Малышева — Восточной загорелся грузовик, который разгружал продукты в магазин «Монетка». Об этом сообщает портал Е1.
Водитель грузовика сел, проехался по дороге с горящим кузовом и остановился на обочине. Читатель E1 рассказал, что огонь утих, когда водитель закрыл двери грузовика.
МЧС по Свердловской области написали о случившемся так: «На площади 8 кв.м повреждены внутренняя обшивка полуприцепа грузового автомобиля "HINO". В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5-и минут».
Причина возгорания не сообщается.
Водитель грузовика сел, проехался по дороге с горящим кузовом и остановился на обочине. Читатель E1 рассказал, что огонь утих, когда водитель закрыл двери грузовика.
МЧС по Свердловской области написали о случившемся так: «На площади 8 кв.м повреждены внутренняя обшивка полуприцепа грузового автомобиля "HINO". В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5-и минут».
Причина возгорания не сообщается.
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