На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня днем на перекрестке Малышева — Восточной загорелся грузовик, который разгружал продукты в магазин «Монетка». Об этом сообщает портал Е1.Водитель грузовика сел, проехался по дороге с горящим кузовом и остановился на обочине. Читатель E1 рассказал, что огонь утих, когда водитель закрыл двери грузовика.МЧС по Свердловской области написали о случившемся так: «На площади 8 кв.м повреждены внутренняя обшивка полуприцепа грузового автомобиля "HINO". В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5-и минут».Причина возгорания не сообщается.