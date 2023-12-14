На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кировградском городском суде определились с наказанием для жителя Верхнего Тагила, который в марте уходящего года устроил ДТП. В той аварии погиб пешеход.Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 25- марта. Ехавшая по Промышленному проезду со значительным превышением скорости машина марки «Шевроле Лачетти» вылетела сначала на полосу встречного движения, а там и на обочину. На свою беду в тот момент по обочине шёл местный житель 1981 года рождения. Удар иномарки нанёс ему ряд увечий, включая травмы головы и грудной клетки. Мужчина скончался на месте.Разбирая происшествие, сотрудники Госавтоинспекции установили, что сидевший за рулём иномарки 28-летний Алексей Лихачев не только оправдал свою фамилию, разъезжая по улицам, где разрешена скорость не более 60 километров в часть, с превышением на 20 километров в час, но и управлял машиной будучи «выпимши». Эти обстоятельства повлияли на суровость приговора.Судья Кировградского городского суда отправил лихачащего водителя в колонию-поселение на ближайшие 6 лет. После освобождения Лихачев ещё 2 года и 10 месяцев не сможет получить водительские права (по крайней мере, законно). Кроме того, судья удовлетворил гражданские иски родственников погибшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда на общую сумму почти в два с половиной миллиона рублей.Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Приговор не вступил в законную силу.