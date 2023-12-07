Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Смертельный «новогодний» несчастный случай произошёл в четверг, 14 декабря в одном из жилых домов Красноуфимска. Там от удара электрического тока погиб малыш, которому не исполнилось ещё и года.По информации Красноуфимской межрайонной прокуратуры, несчастье стряслось в дневное время. Пока мама занималась старшим ребёнком, младшенький принялся играть гирляндой, которой перед праздниками украсили помещение. Во время этой игры обнажилась жила провода гирлянды, и когда малыш ухватился за неё, то получил удар такой силы, что тут же погиб.Один годик погибшему ребёнку должен был исполниться всего через несколько дней. Красноуфимский Следственный отдел СУ СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку. Проверят обстоятельства произошедшего и местная прокуратура. Особо отмечается, что семья погибшего считается благополучной, на учёте в системе профилактики не состоит.