Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб заповеднику на восемь миллионов





– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Свердловской области. «Установлено, что трое жителей Нижнего Тагила на территории ФГБУ "Висимский государственный природный биосферный заповедник" совершили снятие почвы земли площадью 297,7 квадратных метра, повредив до степени прекращения роста несколько деревья, нарушив тем самым режим особо охраняемой природной территории»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб Висимскому заповеднику на восемь миллионов рублей. Сообщается, что они сняли почву на площади почти 300 квадратных метров.В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).Согласно заключению эксперта, ущерб составил свыше восьми миллионов рублей.Отмечается, что изначально в полиции отказывали в возбуждении уголовного дела, якобы из-за отсутствия состава преступления. Однако в ходе проверки прокуратуры, выяснилось, что отказ в возбуждении дела был незаконным, и решение отменили.