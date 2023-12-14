Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Тагиле

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области. «У водителя диагностировали открытый перелом обеих лодыжек со смещением, а у ребенка – сотрясение головного мозга, пострадавшие доставлены в медицинские организации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 14 декабря, в Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель пассажирского автобуса в нарушение знака «Движение по полосам» начал разворот и столкнулся с встречным Kia Rio. В результате пострадали два человека.Авария произошла около 19.00 напротив дома № 21«В» по Восточному шоссе. Среди пострадавших водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний ребенок, которого он вез в кружок танцев.В автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Как пояснил его водитель, он ехал на заправку. Разворачиваться стал, так как был уверен, что разворот на перекрестке разрешен.