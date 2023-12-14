Возрастное ограничение 18+
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Тагиле
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 14 декабря, в Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель пассажирского автобуса в нарушение знака «Движение по полосам» начал разворот и столкнулся с встречным Kia Rio. В результате пострадали два человека.
Авария произошла около 19.00 напротив дома № 21«В» по Восточному шоссе. Среди пострадавших водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний ребенок, которого он вез в кружок танцев.
В автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Как пояснил его водитель, он ехал на заправку. Разворачиваться стал, так как был уверен, что разворот на перекрестке разрешен.
Авария произошла около 19.00 напротив дома № 21«В» по Восточному шоссе. Среди пострадавших водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний ребенок, которого он вез в кружок танцев.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«У водителя диагностировали открытый перелом обеих лодыжек со смещением, а у ребенка – сотрясение головного мозга, пострадавшие доставлены в медицинские организации»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
В автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Как пояснил его водитель, он ехал на заправку. Разворачиваться стал, так как был уверен, что разворот на перекрестке разрешен.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
14 декабря 2023
14 декабря 2023
В Берёзовском за халатность оштрафовали водителя автобуса
12 декабря 2023
12 декабря 2023
В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09 декабря 2023
09 декабря 2023