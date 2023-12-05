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Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние Ведомости
Очередное ДТП с участием общественного транспорта случилось вечером в Нижнем Тагиле. Сообщается о двух пострадавших, один из которых — несовершеннолетний ребёнок.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, столкновение иномарки и пассажирского автобуса произошло на Восточном Шоссе города Нижний Тагил примерно в 19:00. Судя по всему, виновником аварии признают водителя ПАЗа — он начал совершать поворот, не дождавшись, когда мимо проедет автомобиль марки «Kia Rio».
От удара автобуса о машины пострадал водитель иномарки и его несовершеннолетняя пассажирка, девочка 8 лет. С места аварии их увезли на машинах «Скорой помощи» в ближайшую больницу. О характере их травм не сообщается.
В ПАЗике обошлось без жертв — там, помимо водителя, попросту не было людей. Автобус маршрута №105 порожняком следовал на заправочную станцию.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, столкновение иномарки и пассажирского автобуса произошло на Восточном Шоссе города Нижний Тагил примерно в 19:00. Судя по всему, виновником аварии признают водителя ПАЗа — он начал совершать поворот, не дождавшись, когда мимо проедет автомобиль марки «Kia Rio».
От удара автобуса о машины пострадал водитель иномарки и его несовершеннолетняя пассажирка, девочка 8 лет. С места аварии их увезли на машинах «Скорой помощи» в ближайшую больницу. О характере их травм не сообщается.
В ПАЗике обошлось без жертв — там, помимо водителя, попросту не было людей. Автобус маршрута №105 порожняком следовал на заправочную станцию.
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