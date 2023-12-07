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Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске вынесли приговор Алексею Корелину, виновному в смертельном ДТП, которое унесло жизни двух пешеходов. В наказание суд назначил ему восемь лет исправительной колонии общего режима.
Речь идет об аварии, произошедшей 2 ноября 2022 года в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района. В тот день обсужденный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего во время движения допустил занос и сбил двух пешеходов 61-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Они погибли на месте происшествия.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить виновнику ДТП наказание в виде десяти лет лишения свободны с лишением прав на три года. Однако Алапаевский городской суд решил ограничиться восьми годами с лишением прав на два с половиной года.
«Кроме того, суд взыскал с осужденного по миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего в счет компенсации морального вреда», – сказали в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
Речь идет об аварии, произошедшей 2 ноября 2022 года в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района. В тот день обсужденный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего во время движения допустил занос и сбил двух пешеходов 61-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Они погибли на месте происшествия.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить виновнику ДТП наказание в виде десяти лет лишения свободны с лишением прав на три года. Однако Алапаевский городской суд решил ограничиться восьми годами с лишением прав на два с половиной года.
«Кроме того, суд взыскал с осужденного по миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего в счет компенсации морального вреда», – сказали в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
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