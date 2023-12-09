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Крупный пожар в Каменске-Уральском лишил крова четыре семьи
Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»
Минувшей ночью в Каменске-Уральском вспыхнул крупный пожар, площадь которого достигла 240 квадратных метров. Горели два двухквартирных жилых дома и одна машина, сообщили в МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.33, локализовать огонь удалось в 01.00 и ликвидировать его – в 01.20. В тушении были задействовали 22 специалиста и шесть пожарных машин. О пострадавших не сообщается.
Известно, что после пожара помочь соседям вызвалось несколько человек.
По словам одной из потерпевших, рассказавшей о своей беде в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский», ей повезло больше, чем остальным. В ее части дома сгорели только крыша и проводка, которые можно восстановить.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.33, локализовать огонь удалось в 01.00 и ликвидировать его – в 01.20. В тушении были задействовали 22 специалиста и шесть пожарных машин. О пострадавших не сообщается.
Известно, что после пожара помочь соседям вызвалось несколько человек.
По словам одной из потерпевших, рассказавшей о своей беде в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский», ей повезло больше, чем остальным. В ее части дома сгорели только крыша и проводка, которые можно восстановить.
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