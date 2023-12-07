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В Сухоложском районе погибли пожилая женщина и ее дочь
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В одном из поселков Сухоложского района Свердловской области в частном доме обнаружили тела двух женщин. По факту их гибели следователи проводят проверку.
По имеющимся у СУ СКР по региону сведениям, в доме проживала пожилая женщина, к которой вчера, 12 декабря, днем приехала ее взрослая дочь. Она обнаружила свою мать без сознания и вызвала скорую. Однако, когда медики приехали, им никто не открыл дверь.
Уже вместе с родственниками бригаде медиков удалось попасть в дом, где они обнаружили два бездыханных тела.
При осмотре дома они обратили внимание на то, что хозяйка помещение отапливалось печью, работавшей на газу, у которой задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта. Тогда возникло предположение, что причиной гибели женщин мог стать угарный газ.
По имеющимся у СУ СКР по региону сведениям, в доме проживала пожилая женщина, к которой вчера, 12 декабря, днем приехала ее взрослая дочь. Она обнаружила свою мать без сознания и вызвала скорую. Однако, когда медики приехали, им никто не открыл дверь.
«Медработники связались с родственниками указанных женщин и попросили их прибыть на место, поскольку необходимо было удостовериться в том, требуется ли кому-то медпомощь в данном жилище, откуда изначально поступил вызов»,
– рассказали в СК.
Уже вместе с родственниками бригаде медиков удалось попасть в дом, где они обнаружили два бездыханных тела.
При осмотре дома они обратили внимание на то, что хозяйка помещение отапливалось печью, работавшей на газу, у которой задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта. Тогда возникло предположение, что причиной гибели женщин мог стать угарный газ.
«Более точные обстоятельства устанавливаются. Причины смерти женщин выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение»,
– завили следователи.
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