В Сухоложском районе погибли пожилая женщина и ее дочь





– рассказали в СК. «Медработники связались с родственниками указанных женщин и попросили их прибыть на место, поскольку необходимо было удостовериться в том, требуется ли кому-то медпомощь в данном жилище, откуда изначально поступил вызов»,





– завили следователи. «Более точные обстоятельства устанавливаются. Причины смерти женщин выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В одном из поселков Сухоложского района Свердловской области в частном доме обнаружили тела двух женщин. По факту их гибели следователи проводят проверку.По имеющимся у СУ СКР по региону сведениям, в доме проживала пожилая женщина, к которой вчера, 12 декабря, днем приехала ее взрослая дочь. Она обнаружила свою мать без сознания и вызвала скорую. Однако, когда медики приехали, им никто не открыл дверь.Уже вместе с родственниками бригаде медиков удалось попасть в дом, где они обнаружили два бездыханных тела.При осмотре дома они обратили внимание на то, что хозяйка помещение отапливалось печью, работавшей на газу, у которой задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта. Тогда возникло предположение, что причиной гибели женщин мог стать угарный газ.