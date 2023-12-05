В Берёзовском за халатность оштрафовали водителя автобуса

«Я стояла вся в крови, и руки, и ноги, в шоковом состоянии. Кондуктор и водитель вышли из автобуса, дали мне влажную салфетку, вместо того, чтобы обработать рану из аптечки. Вызвать скорую и ГАИ даже не было предложено. Они сели в автобус и уехали по своему маршруту из Берёзовского «Я стояла вся в крови, в шоковом состоянии», — приводит рассказ женщины ВК-сообщество издания «Золотая горка»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неприятный ноябрьский инцидент в Берёзовском закончился для его виновника — водителя пассажирского автобуса — штрафом. И хоть сумма небольшая, можно надеяться, что это научит мужчину в дальнейшем внимательней относиться к пассажирам.Наказания для водителя добилась местная пенсионерка, которая 20 ноября вместе с малолетними внуками проехалась на автобусе второго маршрута, а при выходе из него едва не погибла. По словам женщины, на остановке «Гортоп» она начала выходить на улицу и замешкалась в дверях с санками, в которых сидела её двухлетняя внучка. Но излишне торопливый водитель не стал дожидаться, когда пассажиры закончат высадку. Он захлопнул заднюю дверь, зажав ею санки с ребёнком, и поехал. Испуганная бабушка схватилась за сани и автобус метра три протащил её по обледеневшей дороге.Такого отношения к пассажирам пострадавшая не стала спускать невнимательному водителю. Она написала заявления в полицию и в прокуратуру. В итоге личность водителя была установлена, он привлечён к административной ответственности и наказан штрафом в размере тысячи рублей.