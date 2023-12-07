Жутких морозов в Свердловской области не выдерживают водопроводные трубы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пик морозов по населённым пунктам Свердловской области прокатилась череда аварий на системах водоснабжения и отопления. Жуткий «минус» на улице заставлял аварийщиков реагировать оперативнее, но и усложнял им работу.В субботу, 9 декабря, замёрз водовод котельной Красногвардейского посёлка в Артёмовском городском округе. Была опасность, что жители многих домов останутся без отопления — в котельной попросту нечего было подогревать и раздавать по батареям сельчан. К спасения посёлка от полного замерзания подключили, помимо работников ЖКХ, спасателей. На протяжение восьми часов они возили воду в котельную на предоставленной МЧС пожарной машине. Всё это время она ездила между котельной и Красногвардейским крановым заводом, где брали воду, — сообщает издание «Егоршенские вести».Серьёзная авария на теплосети произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Когда прорыв трубы устранили, выяснилось, что перезапуск системы произошёл далеко не во всех квартирах — горячую воду подали в теплосеть, но не везде она смогла до адресата дойти из-за возникших в трубах воздушных или ледяных пробок. Мэр поставил перед коммунальными службами и райадминистрацией в срочном порядке сделать обход по квартирам, из которых поступают жалобы на холодные батареи.В Екатеринбурге сегодня, 10 декабря, не работал один из детских садов в Кировском районе. Как сообщает городской портал E1, в подвале здания лопнула труба с горячей водой, в результате чего температура в помещениях детсада №468 на улице Ирбитской упала до минусовой. Вместе с тем, испарения из подвала увеличили влажность по всему зданию. Таким образом, детей в садик можно будет привести даже не сразу после починки трубы — прежде надо дождаться, когда и температура, и влажность воздуха во всех залах дойдут до нормальных показателей.