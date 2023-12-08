Из-за пожара из «Пассажа» в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек





– говорится в сообщении спасателей. «По оперативной информации загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента "Пассаж". В целях безопасности из торгового центра были эвакуированы 500 человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за пожара в торговом центре «Пассаж» эвакуировали 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Согласно информации телеграм-канала Ural Mash, речь идет о масле, которое оседало в вентиляции во время готовки.К месту происшествия приезжали 12 пожарных машин и 43 специалиста МЧС. Огонь удалось потушить из огнетушителя.