Возрастное ограничение 18+
Из-за пожара из «Пассажа» в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге из-за пожара в торговом центре «Пассаж» эвакуировали 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Согласно информации телеграм-канала Ural Mash, речь идет о масле, которое оседало в вентиляции во время готовки.
К месту происшествия приезжали 12 пожарных машин и 43 специалиста МЧС. Огонь удалось потушить из огнетушителя.
«По оперативной информации загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента "Пассаж". В целях безопасности из торгового центра были эвакуированы 500 человек»,
– говорится в сообщении спасателей.
Согласно информации телеграм-канала Ural Mash, речь идет о масле, которое оседало в вентиляции во время готовки.
К месту происшествия приезжали 12 пожарных машин и 43 специалиста МЧС. Огонь удалось потушить из огнетушителя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В екатеринбургском ТРЦ «Академический» подняли стоимость ночной парковки до 10 тысяч в час
08 декабря 2023
08 декабря 2023
В Екатеринбурге горит приют для домашних животных
08 декабря 2023
08 декабря 2023
Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
09 декабря 2023
09 декабря 2023