Житель Верхней Пышмы обварил ноги из-за прорыва горячей трубы





приводят слова пострадавшего в издании. «Встаю с кровати прямиком в кипяток, бегу в коридор. Быстро прыгаю в ботинки. По кипятку бегу в подъезд. Стучусь к соседям и прошу помощи. Они запустили меня в ванную, где я стал ополаскивать ноги прохладной водой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме мужчина обварил себе ноги из-за того, что его квартиру затопило горячей водой. Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую субботу, 9 декабря.Как рассказал пострадавший «КП-Екатеринбург», он проснулся от горячего пара. По стенам текла горячая вода и пол тоже был залит кипятком.Позже он уехал в больницу, так как его стопы стали покрываться волдырями. По его словам, ему диагностировали ожог пальцев ног второй степени на обеих стопах. Теперь ему предстоит восстановление.Так как мужчина работает массажистом на дому, он потерял рабочее место. От горячей воды в его квартире все размокло и разбухло. Необходимо делать ремонт. Мужчина планирует обращаться в прокуратуру.