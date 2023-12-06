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У екатеринбургского ЖК «Репин Парк» затопило паркинг и подвал
Скрины из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге в жилом комплексе «Репин Парк» затопило подземный паркинг и подвал. По словам жильцов, о прорыве было известно еще в пятницу, но никто ничего не сделал для предотвращения потопа.
По словам одного из жильцов, управляющая компания знала о прорыве с пятницы, но ничего не сделала. В результате сегодня дом остался без холодной и горячей воды – она вся в подвале.
По словам одного из жильцов, управляющая компания знала о прорыве с пятницы, но ничего не сделала. В результате сегодня дом остался без холодной и горячей воды – она вся в подвале.
«Отопление в доме также с пятницы не соответствует нормам, но зато УК не забывает присылать жильцам дома уведомления об имеющихся незначительных задолженностях по оплате жилья и коммунальных услуг»,
– приводят слова мужчины в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
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