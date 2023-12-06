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У екатеринбургского ЖК «Репин Парк» затопило паркинг и подвал

11.28 Понедельник, 11 декабря 2023
Скрины из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге в жилом комплексе «Репин Парк» затопило подземный паркинг и подвал. По словам жильцов, о прорыве было известно еще в пятницу, но никто ничего не сделал для предотвращения потопа.

По словам одного из жильцов, управляющая компания знала о прорыве с пятницы, но ничего не сделала. В результате сегодня дом остался без холодной и горячей воды – она вся в подвале.

«Отопление в доме также с пятницы не соответствует нормам, но зато УК не забывает присылать жильцам дома уведомления об имеющихся незначительных задолженностях по оплате жилья и коммунальных услуг»,

приводят слова мужчины в сообществе «Инцидент Екатеринбург».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:14 В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration
16:39 Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
16:00 Глава СК заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске
14:44 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Качканаре
13:57 В уральской столице накрыли салон интимных услуг
12:57 В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
12:01 Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
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