У екатеринбургского ЖК «Репин Парк» затопило паркинг и подвал





приводят слова мужчины в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Отопление в доме также с пятницы не соответствует нормам, но зато УК не забывает присылать жильцам дома уведомления об имеющихся незначительных задолженностях по оплате жилья и коммунальных услуг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в жилом комплексе «Репин Парк» затопило подземный паркинг и подвал. По словам жильцов, о прорыве было известно еще в пятницу, но никто ничего не сделал для предотвращения потопа.По словам одного из жильцов, управляющая компания знала о прорыве с пятницы, но ничего не сделала. В результате сегодня дом остался без холодной и горячей воды – она вся в подвале.