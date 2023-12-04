В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ни знак аварийной остановки, ни светоотражающие элементы на жилете не уберегли водителя, вышедшего на дорогу, чтобы починить свою машину, от гибели. Виновника его смерти ищут в Свердловской области.Смертельное ДТП случилось сутки назад, утром 9 декабря. Водитель машины индийского автопрома «Tata» обнаружил поломку своего транспортного средства примерно в 12 километрах от Екатеринбурга, на трассе, связывающей уральскую столицу с Тюменью. Он прижал автомобиль к обочине и вышел из него, чтобы попытаться отремонтировать собственными силами. И хоть мужчина предварительно выставил знак аварийной остановки, его «не заметил» проезжавший мимо другой автомобилист — врезался в «Тату» и сбил её владельца.Вызванные к месту происшествия медики «Скорой помощи» успели доставить пострадавшего в гороскую клиническую больницу №36. Но полученные им травмы оказались слишком тяжёлыми и мужчина скончался в стенах больницы. На момент смерти ему было 49 лет.Сотрудники ГИБДД города Заречный объявили в розыск виновника ДТП, который с места происшествия скрылся. Известно, что машина, на которой он сбил человека, покрашена в серебристый цвет. Заднее правое стекло её и задний правый дефлектор повреждены, согласно информации, предоставленной ГИБДД Свердловской области. Граждан, имеющих возможность помочь в розысках этого автомобиля и его владельца, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефонам 8(34377)7-13-02, 8(34377)2-10-59 или 8-904-983-14-25.