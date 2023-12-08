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Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 9 декабря, утром в микрорайоне Дунькина деревня в Краснотурьинске загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Южной.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.20, локализовать огонь удалось в 04.43 и потушить – в 05.05. В тушении были задействованы две единицы техники и девять огнеборцев. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным местного издания «Вечерний Краснотурьинск», во время тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1989 года рождения. Предположительной причиной пожара называли короткое замыкание электропроводки, вызванное перегрузкой сети.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.20, локализовать огонь удалось в 04.43 и потушить – в 05.05. В тушении были задействованы две единицы техники и девять огнеборцев. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным местного издания «Вечерний Краснотурьинск», во время тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1989 года рождения. Предположительной причиной пожара называли короткое замыкание электропроводки, вызванное перегрузкой сети.
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