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Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске

16.39 Суббота, 9 декабря 2023
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 9 декабря, утром в микрорайоне Дунькина деревня в Краснотурьинске загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Южной.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.20, локализовать огонь удалось в 04.43 и потушить – в 05.05. В тушении были задействованы две единицы техники и девять огнеборцев. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным местного издания «Вечерний Краснотурьинск», во время тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1989 года рождения. Предположительной причиной пожара называли короткое замыкание электропроводки, вызванное перегрузкой сети.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:39 Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
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13:57 В уральской столице накрыли салон интимных услуг
12:57 В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
12:01 Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
20:33 Комиссия ПЗЗ Екатеринбурга не отдала участки на Шарташе под застройку
20:11 Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
19:22 Один из лидеров Перестройки станет героем экскурсии по Музею Бориса Ельцина
18:56 За выращивание наркоты в Нижнем Тагиле задержали юного «фермера»
18:32 Начался сбор средств на реставрацию Белой Башни
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17:24 В Первоуральске суд взыскал первую в этом году компенсацию за некачественную воду
16:59 В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего юношу
16:31 Суд обязал отремонтировать спецприемник МВД в Екатеринбурге
16:05 Прокуратура обязала свердловское предприятие очищать сточные воды перед сбросом в ручей
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