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Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 01.35, на 146-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.
По предварительным данным, 50-летний водитель грузового «КАМАЗа» с прицепом, на котором находился экскаватор MST, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался DAF под управлением 38-летнего мужчины – он скончался в результате аварии.
За 22 года вождения водитель «КАМАЗа» привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только один раз. Погибший водитель за 21 год стажа пренебрегал правилами 32 раза, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Полицейским водитель грузовика заявил, что он ехал в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, когда прицеп вдруг начало заносить. Он пытался выровняться, но столкновения избежать не сумел.
По предварительным данным, 50-летний водитель грузового «КАМАЗа» с прицепом, на котором находился экскаватор MST, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался DAF под управлением 38-летнего мужчины – он скончался в результате аварии.
За 22 года вождения водитель «КАМАЗа» привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только один раз. Погибший водитель за 21 год стажа пренебрегал правилами 32 раза, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Полицейским водитель грузовика заявил, что он ехал в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, когда прицеп вдруг начало заносить. Он пытался выровняться, но столкновения избежать не сумел.
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