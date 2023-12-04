Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью, около 01.35, на 146-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.По предварительным данным, 50-летний водитель грузового «КАМАЗа» с прицепом, на котором находился экскаватор MST, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался DAF под управлением 38-летнего мужчины – он скончался в результате аварии.За 22 года вождения водитель «КАМАЗа» привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только один раз. Погибший водитель за 21 год стажа пренебрегал правилами 32 раза, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Полицейским водитель грузовика заявил, что он ехал в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, когда прицеп вдруг начало заносить. Он пытался выровняться, но столкновения избежать не сумел.