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В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia

11.06 Суббота, 9 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина столкнулись два легковых автомобиля Land Rover и Kia.

По предварительным данным, водитель Land Rover хотел проскочить на красный, но столкнулся с Kia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора. Впоследствии Land Rover выкинуло на фонарный столб, после удара об который из салона машины вылетели два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

«В настоящий момент двух пассажиров Land Rover осматривают медики, травмы устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование»,

– сообщили в УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
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20:11 Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
19:22 Один из лидеров Перестройки станет героем экскурсии по Музею Бориса Ельцина
18:56 За выращивание наркоты в Нижнем Тагиле задержали юного «фермера»
18:32 Начался сбор средств на реставрацию Белой Башни
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17:24 В Первоуральске суд взыскал первую в этом году компенсацию за некачественную воду
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16:05 Прокуратура обязала свердловское предприятие очищать сточные воды перед сбросом в ручей
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