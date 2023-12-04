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В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина столкнулись два легковых автомобиля Land Rover и Kia.
По предварительным данным, водитель Land Rover хотел проскочить на красный, но столкнулся с Kia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора. Впоследствии Land Rover выкинуло на фонарный столб, после удара об который из салона машины вылетели два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительным данным, водитель Land Rover хотел проскочить на красный, но столкнулся с Kia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора. Впоследствии Land Rover выкинуло на фонарный столб, после удара об который из салона машины вылетели два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
«В настоящий момент двух пассажиров Land Rover осматривают медики, травмы устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование»,
– сообщили в УГИБДД.
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