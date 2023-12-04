В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia





– сообщили в УГИБДД. «В настоящий момент двух пассажиров Land Rover осматривают медики, травмы устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина столкнулись два легковых автомобиля Land Rover и Kia.По предварительным данным, водитель Land Rover хотел проскочить на красный, но столкнулся с Kia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора. Впоследствии Land Rover выкинуло на фонарный столб, после удара об который из салона машины вылетели два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.