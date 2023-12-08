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Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие привело сегодня к ограничению движения на автодороге между Екатеринбургом и Тюменью. Здесь столкнулись два грузовика и внедорожник.
Столковение сразу трёх транспортных средств произошло на 27 километре дороги «Екатеринбург-Тюмень», в окрестностях села Косулино Белоярского городского округа. Ситуация на данном участке дороги ложилась таким образом, что сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение транспорта в сторону уральской столицы. Все машины направляются в объезд через село Косулино.
Сведения о пострадавших и прочие подробности ДТП пока не разглашаются. Известно только, что наибольший урон получил грузовой автофургон компании «Россвик», крупного поставщика продукции для автосалонов. У машины при ударе разворотило весь «передок». Разрушения второй грузовой машины — небольшой фуры — гораздо менее значительны.
Столковение сразу трёх транспортных средств произошло на 27 километре дороги «Екатеринбург-Тюмень», в окрестностях села Косулино Белоярского городского округа. Ситуация на данном участке дороги ложилась таким образом, что сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение транспорта в сторону уральской столицы. Все машины направляются в объезд через село Косулино.
Сведения о пострадавших и прочие подробности ДТП пока не разглашаются. Известно только, что наибольший урон получил грузовой автофургон компании «Россвик», крупного поставщика продукции для автосалонов. У машины при ударе разворотило весь «передок». Разрушения второй грузовой машины — небольшой фуры — гораздо менее значительны.
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