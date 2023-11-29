Пять человек пострадали при пожаре в екатеринбургском садовом товариществе





– сказали в ведомстве. «Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе, замыкание электропроводки в доме. Точная причина возникновения пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 06.40 в Екатеринбурге в жилом доме садоводческого товарищества «Малахит-2» вспыхнул пожар, в результате которого пострадали женщина и четверо детей.По факту произошедшего прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с места происшествия с многочисленными ожогами были госпитализирована женщина и дети 8, 9, 11 и 14 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.По данным портала «Е1», в этом пожаре погиб один человек. Пожарные пока не могут установить его пол и возраст, но, со слов местных жителей, это мужчина.