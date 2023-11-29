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Пять человек пострадали при пожаре в екатеринбургском садовом товариществе
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Сегодня утром, около 06.40 в Екатеринбурге в жилом доме садоводческого товарищества «Малахит-2» вспыхнул пожар, в результате которого пострадали женщина и четверо детей.
По факту произошедшего прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с места происшествия с многочисленными ожогами были госпитализирована женщина и дети 8, 9, 11 и 14 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным портала «Е1», в этом пожаре погиб один человек. Пожарные пока не могут установить его пол и возраст, но, со слов местных жителей, это мужчина.
По факту произошедшего прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с места происшествия с многочисленными ожогами были госпитализирована женщина и дети 8, 9, 11 и 14 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе, замыкание электропроводки в доме. Точная причина возникновения пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,
– сказали в ведомстве.
По данным портала «Е1», в этом пожаре погиб один человек. Пожарные пока не могут установить его пол и возраст, но, со слов местных жителей, это мужчина.
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