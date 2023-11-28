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В Свердловской области заполыхали частные дома
Фото: МЧС Свердловской области
С приходом суровых холодов в Свердловскую область, участились случаи возгораний в жилых помещениях. Нередко причиной их становятся неисправные отопительные приборы или попытки жильцов согреться альтернативными способами.
На этой неделе пожарным Каменского городского округа пришлось тушить пожар частного домика в деревне Черноскутова. Домик на улице Центральной заполыхал посреди ночи. С огнём боролись 10 пожарных, и хоть пожар ими был довольно оперативно устранён, небольшое деревянное строение сгорело почти полностью. Выстояли только бревенчатые стены сруба, но и они так сильно «облизаны» пламенем, что вряд ли дом подлежит восстановлению.
А вот горевший сегодня в селе Балтым домик пострадал от пожара значительно меньше. Хотя бы потому, что построен не из дерева, а сложен из кирпичей. К тому же, пожарным не пришлось воевать с огнём в тёмное время суток. Специалисты пожарно-спасательной части №66 Верхнепышминского пожарно-спасательного гарнизона быстро справились с огнём. И всё же, пламя успело серьёзно повредить кровлю и «внутренности» частного строения.
На этой неделе пожарным Каменского городского округа пришлось тушить пожар частного домика в деревне Черноскутова. Домик на улице Центральной заполыхал посреди ночи. С огнём боролись 10 пожарных, и хоть пожар ими был довольно оперативно устранён, небольшое деревянное строение сгорело почти полностью. Выстояли только бревенчатые стены сруба, но и они так сильно «облизаны» пламенем, что вряд ли дом подлежит восстановлению.
А вот горевший сегодня в селе Балтым домик пострадал от пожара значительно меньше. Хотя бы потому, что построен не из дерева, а сложен из кирпичей. К тому же, пожарным не пришлось воевать с огнём в тёмное время суток. Специалисты пожарно-спасательной части №66 Верхнепышминского пожарно-спасательного гарнизона быстро справились с огнём. И всё же, пламя успело серьёзно повредить кровлю и «внутренности» частного строения.
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