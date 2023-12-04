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У жителя Нижнего Тагила вспыхнул балкон из-за брошенного соседом окурка
Фото: МЧС
Вчера, 5 декабря, в Нижнем Тагиле на балконе квартиры пятого этаже в девятиэтажном доме на улице Циолковского, 2 вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной стал брошенные окурок с верхних этажей.
Как рассказали в телеграм-канале надзорной деятельности МЧС, балкон загорелся, когда хозяин квартиры ушел в магазин.
Отмечается, что балконное окно в этот момент было открыто.
Как рассказали в телеграм-канале надзорной деятельности МЧС, балкон загорелся, когда хозяин квартиры ушел в магазин.
«Вернувшись домой, хозяин квартиры почувствовал запах гари. Осмотрев помещение, ничего не обнаружил. Вышел на балкон, и увидел тлеющий деревянный пол. Мужчина залил пол водой, но на всякий случай вызвал пожарных»,
– рассказали огнеборцы.
Отмечается, что балконное окно в этот момент было открыто.
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