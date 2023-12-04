У жителя Нижнего Тагила вспыхнул балкон из-за брошенного соседом окурка





– рассказали огнеборцы. «Вернувшись домой, хозяин квартиры почувствовал запах гари. Осмотрев помещение, ничего не обнаружил. Вышел на балкон, и увидел тлеющий деревянный пол. Мужчина залил пол водой, но на всякий случай вызвал пожарных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 5 декабря, в Нижнем Тагиле на балконе квартиры пятого этаже в девятиэтажном доме на улице Циолковского, 2 вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной стал брошенные окурок с верхних этажей.Как рассказали в телеграм-канале надзорной деятельности МЧС, балкон загорелся, когда хозяин квартиры ушел в магазин.Отмечается, что балконное окно в этот момент было открыто.