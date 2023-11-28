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В Екатеринбурге мужчина распылил перцовый баллончик в салоне автобуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в автобусе 50-го маршрут произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров распылил перцовый баллончик. По словам очевидцев, пострадало несколько человек.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 3 декабря. Со слов местной жительницы, которая оказалась рядом с агрессивным пассажиром, мужчине сделали замечание по поводу того, что он не уступил место пожилой женщине, из-за чего он сильно разозлился.
По ее словам, помимо сделавшего замечание мужчины пострадало несколько человек, которые были рядом. После случившегося девушка написала заявление в полицию.
В УМВД инцидент не комментировали.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 3 декабря. Со слов местной жительницы, которая оказалась рядом с агрессивным пассажиром, мужчине сделали замечание по поводу того, что он не уступил место пожилой женщине, из-за чего он сильно разозлился.
«Пассажир сначала высказал свое недовольство нецензурной бранью, а затем распылил перцовый баллончик в лицо мужчине, сделавшему ему замечание»,
– приводят слова горожанки в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По ее словам, помимо сделавшего замечание мужчины пострадало несколько человек, которые были рядом. После случившегося девушка написала заявление в полицию.
В УМВД инцидент не комментировали.
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