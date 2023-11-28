Взрывным получился вторник в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вторник, 5 декабря, начался для некоторых екатеринбуржцев с громкого врыва. Для других он сильным взрывом и заканчивается.Минувшей ночью жильцы дома №46 на улице Металлургов в Екатеринбурге проснулись от громкого «хлопка». Вслед за этим по дому начал распространяться отчётливый запах гари. По данному адресу вызвали пожарных. Они установили, что горит мусоропровод в одном из подъездов многоэтажки. Он же и взорвался, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».Что именно взорвалось в мусоропровод же жилого дома на ВИЗе пока не известно. Но пользоваться общественной «трубой для отбросов» больше не представляется возможным. Её необходимо менять.А вечером вторника ещё один «хлопок» прогремел в жилом доме нового микрорайона Солнечный. Он сильно перепугал жителей всех домов на улице Чемпионов. Некоторые даже самостоятельно эвакуировались.Как выяснилось чуть позже, «взрыв» прогремел в квартире на 13 этаже. Молодая хозяйка забыла про правило «не тушите горящее масло водой» и, когда во время готовки посудина с раскалившимся маслом заполыхала, девушка сунула её под кран в раковину. По сообщению соцсетей, «хлопнуло» при этом так сильно, что выбило дверь в квартиру, а дверь соседей покорёжило.Разумеется, для виновницы происшествия такая ошибка даром не прошла. Девушка получила травмы и в шоковом состоянии была отвезена в больницу №40. Как сообщает руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, у неё ожоги первой и второй степени тяжести, обожжено 15% тела.