Перевернувшаяся иномарка придавила пешеходов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Юго-Западном микрорайоне Верх-Исетского административного района Екатеринбурга произошла автоавария с двумя пострадавшими. Оба человека, получившие травмы, — пешеходы, на которых наехала перевернувшаяся иномарка.Дорожно-транспортное происшествие на «ЮЗе» случилось сегодня примерно в 3 часа дня. Следовавшая по улицы Серафимы Дерябиной со стороны Объездной машина марки «Мицубиси Делика» начала перестраиваться в правый ряд. Управлявший ею 49-летний мужчина с манёвром не справился. Автомобиль его опрокинулся, но по инерции продолжал движение, пока в таком виде, на боку, не доехал до светофора. Попутно он «собрал» двух пешеходов, стоявших на «островке безопасности».Обоих пострадавших с места происшествия на машине «Скорой помощи» увезли в лечебное заведение. Степень тяжести их травм пока не известна. Известно только, что это пожилая женщина и молодой человек.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, устанавливают степень вины водителя иномарки и проверяют состояние дорожного полотна.