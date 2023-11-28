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У жители коттеджного поселка в Горном щите ночью пропало электричество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в ДНП «Аэродром» в Горном Щите пропало электричество, без которого люди остались без света и тепла. Ведь газа в их домах нет. Со слов жильцов, такие перебои у них не редкость.
Информацию о перебоях с электричеством «Вечерним ведомостям» подтвердили в пресс-службе уральских «Россетей».
Там также сообщили, что в настоящий момент электроснабжение в поселке восстановлено.
Информацию о перебоях с электричеством «Вечерним ведомостям» подтвердили в пресс-службе уральских «Россетей».
«В ДНП "Аэродром" зафиксировано частичное ограничение электроснабжения, вызванное превышением потребителями допустимых нагрузок на сеть. После поступления обращения бригада "Россети Урал" – "Екатеринбург" выехала на место для выяснения причин и восстановления электроснабжения потребителей»,
– ответили в пресс-службе.
Там также сообщили, что в настоящий момент электроснабжение в поселке восстановлено.
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