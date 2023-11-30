Три человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом





– сказали в пресс-группе.

«А именно расстояние до встречного транспортного средства, необходимое время для завершения маневра, текущие погодные и дорожные условия. В связи с этим призываем водителей отказаться от опасных и рискованных маневров в период сложных погодных и дорожных условий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью на подъезде к Нижнем Тагилу столкнулись Kia Rio и Lada Granta, в результате чего пострадали три человека. Медики оказали им необходимую помощь.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 24-летний водитель Kia при обгоне не убедился в том, что встречная полоса была свободна и выехал прямо на Lada. В столкновении пострадали оба водителя и 16-летний пассажир Lada.В ГИБДД подчеркнули, что назвали основной причиной ДТП при обгоне неумение водителем здраво оценить обстановку на дороге.